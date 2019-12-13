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20:49, 13 декабря 2019 240
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В «Магните» дали комментарий после обысков спецназа в рязанском магазине

В «Магните» дали комментарий после обысков спецназа в рязанском магазине

Информация об изъятии снюса из рязанского «Магнита» «не соответствует действительности». Об этом сообщили в управлении по внешним коммуникациям торговой сети.

«"Магнит» не продает снюс в своих магазинах, он запрещены к продаже. Изъятые МВД контейнеры относятся к никотинсодержащей продукции, не запрещенной к реализации", — заявили представители организации.

Там отметили, что никотинсодержащую продукцию компания не продает лицам младше 18 лет.

«При продаже этой продукции сотруднику на кассе выдается автоматическое предупреждение о необходимости проверить возраст покупателя. „Магнит“ выступает за введение законодательных ограничений по данному виду товара в части продажи только совершеннолетним гражданам», — пояснили в компании.

Ранее сообщалось, что отряд специального назначения «Гром» вместе с сотрудниками управлениия наркоконтроля изъял снюс в рязанском «Магните».


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