В «Магните» дали комментарий после обысков спецназа в рязанском магазине

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«"Магнит» не продает снюс в своих магазинах, он запрещены к продаже. Изъятые МВД контейнеры относятся к никотинсодержащей продукции, не запрещенной к реализации", — заявили представители организации.
Там отметили, что никотинсодержащую продукцию компания не продает лицам младше 18 лет.
«При продаже этой продукции сотруднику на кассе выдается автоматическое предупреждение о необходимости проверить возраст покупателя. „Магнит“ выступает за введение законодательных ограничений по данному виду товара в части продажи только совершеннолетним гражданам», — пояснили в компании.
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