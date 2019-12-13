Спецназ изъял снюс в рязанском «Магните»

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Отряд специального назначения «Гром» вместе с сотрудниками Управлениия наркоконтроля изъял снюс в рязанском «Магните». Банки с никотиносодержащей смесью нашли не на полках с сигаретами, а на стеллажах с алкоголем,
Снюс не запрещен к продаже. Его изымают для проверки после многочисленных жалоб родителей. Если в смеси нет запрещенных веществ — уголовные дела возбуждать не будут.
Всего в магазинах «Магнит», «Красное и Белое», в торговых палатках на остановках, в специализированных точках продажи снюса изъяли около полутора тысяч контейнеров.
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