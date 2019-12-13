Рязанская полиция провела рейд по магазинам, продающим снюс

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Фото: УМВД по Рязанской области
В Рязани прошел рейд по торговым объектам, в которых продают снюс (никотинсодержащая продукция). Об этом
Проверки прошли в нескольких районах города. Полиция изъяла более 1,5 тысячи единиц товара.
Продукцию направили в экспертно-криминалистический центр для исследования.
По результатам примут соответствующие процессуальные решения.
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.