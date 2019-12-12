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В Рязани подорожали проездные. Решение приняли в четверг, 12 декабря, на заседании городской думы.
В среднем льготные карты выросли в цене на 10 рублей.
Так, с 1 января стоимость карты «Льготная» для пенсионеров, родителей многодетных семей и вдов участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС составит 375 рублей.
Карта «Школьная» стала стоить 410 рублей на два вида транспорта и 310 на один. Для малообеспеченных семей стоимость составит 205 и 155 рублей соответственно.
Проездной для студентов вырос в цене до 820 рублей на два вида вида транспорта и до 590 — на один.
Для многодетных, студенческих и малообеспеченных семей стоимость составит 410 и 295 рублей соответственно. Эта мера позволит сэкономить около 3 млн рублей, отметил начальник управления транспорта Андрей Михно.
Напомним, в прошлом году после подорожания льготных проездных в рязанских киосках
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