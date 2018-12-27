Ностальгия по прошлому. После подорожания льготных проездных в рязанских киосках образовались очереди

После подорожания льготных проездных в пяти киосках образовались очереди. Об этом
Изменение стоимости проездного с 1 января для
«Неужели ностальгия по прошлому, когда все мы проводили полжизни в очередях в эпоху СССР, настолько сильна? Почему в наше время, когда „УмКой“ созданы все условия для комфортной оплаты проездного, люди продолжают стоять в очередях к киоскам на морозе? — задаются вопросом на сайте. — Если Вы знаете ответ на этот вопрос, сообщите его нам по телефону нашего информационного центра: 8-800-250-02-62».
Владельцам карт напоминают, что пополнить их можно через «Сбербанк Онлайн», где доступен сервис автоплатежа и на сайте
Заплатить за проездной можно в МП «КВЦ», ФГУП «Почта России», ООО «ЦОКП», ООО «Городские платежи», ООО «Живаго Банк» и в киосках. В этих случаях первая поездка возможна сразу.
Список точек пополнения с указанием расстояния и времени работы можно узнать на сайте
Напомним, в Рязани