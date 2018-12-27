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17:05, 27 декабря 2018 2 045
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Ностальгия по прошлому. После подорожания льготных проездных в рязанских киосках образовались очереди

Ностальгия по прошлому. После подорожания льготных проездных в рязанских киосках образовались очереди

После подорожания льготных проездных в пяти киосках образовались очереди. Об этом сообщили в автоматизированной системе оплаты проезда «УмКа».

Изменение стоимости проездного с 1 января для областных и городских льготников власти приняли в разное время. Из-за этого на определенный срок приостановили прием платежей для горожан с картами «Льготная». На сайте «УмКи» пояснили, решение приняли, чтобы «пользователи в последствии не столкнулись с необходимостью доплат и не потеряли на пополнение в два раза больше времени». Это привело к очередям в пяти киосках. При этом в городе есть более 1200 точек по продаже проездных.

«Неужели ностальгия по прошлому, когда все мы проводили полжизни в очередях в эпоху СССР, настолько сильна? Почему в наше время, когда „УмКой“ созданы все условия для комфортной оплаты проездного, люди продолжают стоять в очередях к киоскам на морозе? — задаются вопросом на сайте. — Если Вы знаете ответ на этот вопрос, сообщите его нам по телефону нашего информационного центра: 8-800-250-02-62».

Владельцам карт напоминают, что пополнить их можно через «Сбербанк Онлайн», где доступен сервис автоплатежа и на сайте картаумка.рф. Отмечается, что первая поездка будет доступна через 24 часа.

Заплатить за проездной можно в МП «КВЦ», ФГУП «Почта России», ООО «ЦОКП», ООО «Городские платежи», ООО «Живаго Банк» и в киосках. В этих случаях первая поездка возможна сразу.

Список точек пополнения с указанием расстояния и времени работы можно узнать на сайте картаумка.рф или по телефону информационного центра: 8-800-250-02-62.

Напомним, в Рязани изменится режим работы киосков по продаже проездных билетов в праздничные дни.


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