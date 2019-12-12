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Организаторы встречи рязанских студентов с выдворенными американцами скрываются от комментариев. Принимающая сторона — председатель рязанского регионального отделения «Деловой России» Владимир Моторжин не берет трубку.
Вместо него отвечает женщина, которая сначала уточняет, кто звонит, а затем сообщает, что Моторжина нет на рабочем месте. В «Политехе» RZN.info сообщили, что не в курсе истории с выдворением делегации университета «Буффало», однако в вузе подтвердили, что американцы читали лекцию.
Ранее пятерых жителей США, которые приехали в Россию по туристической визе,
Нарушителям назначили штраф.
По неофициальной
Подсудимые настаивали на том, что просто рассказывали про университет.
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