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ДТП с перевернувшимся внедорожником на площади Ленина попало на видео, ролик появился в группе «
На кадрах видно, как внедорожник Haval проехал на красный, затем влетел в «десятку», столкнулся с Kia и перевернулся.
Напомним, в результате аварии
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