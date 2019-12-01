На Почтовой начали устанавливать новогодний шар

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В воскресенье, 1 декабря, на улице Почтовой в рамках проекта «Новогодняя столица» начали устанавливать новогодний шар диаметром пять метров.
Светодиодные конструкции в виде елочных шаров смонтируют также на площади Победы у МКЦ и на Московском шоссе перед новым зданием ЗАГСа.
Включить иллюминацию планируют в день запуска проекта, 7 декабря.
Напомним, в субботу, 30 ноября, на Почтовой
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.