Упавшую вывеску с рязанского здания «Почты России» вернут на место

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Упавшую со здания «Почты России» на улице Почтовой вывеску вернут на место. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального отделения «Почты России».
«При падении никто не пострадал, клиенты почтового отделения обслуживаются в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Напомним, в субботу, 30 ноября, вывеска
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.