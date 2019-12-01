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Больше восьми тысяч рязанских подростков сдали тест на наркотики. Об этом сообщил
Тестирование проводится анонимно. Перед тестом учащимся дают номера.
Если результат оказывается положительным, биоматериал направляют на подтверждающее химико-токсикологическое исследование.
«Если вдруг химико-токсикологическое исследование подтверждает наличие психотропного наркотического вещества в биоматериале, в таком случае учебное учреждение об этом не оповещается», — прокомментировал заведующий отделением Рязанского областного клинического наркологического диспансера Андрей Тарасов.
Врачи вскрывают данные кода и работают с подростком. Учебные заведения могут только узнать общее количество положительных тестов, без личных данных учащихся.
Напомним, рязанских школьников и студентов
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