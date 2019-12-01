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17:42, 1 декабря 2019 277
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Больше восьми тысяч рязанских подростков сдали тест на наркотики

Больше восьми тысяч рязанских подростков сдали тест на наркотики

Больше восьми тысяч рязанских подростков сдали тест на наркотики. Об этом сообщил ТКР.

Тестирование проводится анонимно. Перед тестом учащимся дают номера.

Если результат оказывается положительным, биоматериал направляют на подтверждающее химико-токсикологическое исследование.

«Если вдруг химико-токсикологическое исследование подтверждает наличие психотропного наркотического вещества в биоматериале, в таком случае учебное учреждение об этом не оповещается», — прокомментировал заведующий отделением Рязанского областного клинического наркологического диспансера Андрей Тарасов.

Врачи вскрывают данные кода и работают с подростком. Учебные заведения могут только узнать общее количество положительных тестов, без личных данных учащихся.

Напомним, рязанских школьников и студентов начали проверять на наркотики первыми в стране.


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