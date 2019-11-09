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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В пятницу, 8 ноября, рязанские водители и кондукторы муниципальных маршрутов рассказали корреспонденту RZN.info о том, в каких условиях они работают.
В Рязани остро стоит проблема муниципального общественного транспорта. Автобусы обанкроченной «Автоколонны 1310»
В итоге, имея долг в 77 миллионов, «Автоколонна 1310»
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.