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13:23, 9 ноября 2019 356
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«Сон и пища — за рулем». Рязанские водители и кондукторы рассказали об условиях труда

«Сон и пища — за рулем». Рязанские водители и кондукторы рассказали об условиях труда

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В пятницу, 8 ноября, рязанские водители и кондукторы муниципальных маршрутов рассказали корреспонденту RZN.info о том, в каких условиях они работают.

В Рязани остро стоит проблема муниципального общественного транспорта. Автобусы обанкроченной «Автоколонны 1310» арестовывали приставы, ее руководителей обвиняли в хищении денег, на само предприятие подавали в суд за долги. Из-за этого автобусы выходили в рейс не в полном составе. На предприятии пытались поправить состояние снижением зарплат, а позже и сокращением сотрудников, но это все равно не помогло.

В итоге, имея долг в 77 миллионов, «Автоколонна 1310» обанкротилась, а ее имущество передали другому муниципальному перевозчику, теперь уже единственному в городе, «Управлению рязанского троллейбуса» (УРТ). В «подвижной состав» добавили еще сорок низкопольных «МАЗов», заключив соглашение с подмосковной фирмой, доверив ей обслуживание и содержание техники. И вроде бы все должно было стать лучше, но у любого кризисного решения есть нюансы.

Подробности читайте в разделе «Публикации».


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