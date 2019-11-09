Под Рязанью временно закрыли загрязнивший реку завод

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: Pixabay.com
Загрязнивший реку «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод» временно закрыли. Об этом
Проверка выяснила, что предприятие нарушает ветеринарно-санитарные правила по производству мясо-костной муки. В сентябре на «Ветеринарно-санитарный утилизационный завод» завели дело по части 1 статьи 10.6 КоАП.
Суд признал предприятие виновным и на 60 суток приостановил его работу по сбору, переработке и утилизации павших животных, отходов мясной промышленности, отраслей птицеводства, а также по производству мясо-костной муки, жиров, выделки и производству трубчатой кости и по выпуску добавок к комбикормам.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Напомним, в конце октября рязанцы жаловались на
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьСиноптики рассказали о погоде в Рязанской области на следующую неделю
|
cледующая новость →В Рязани один водитель угрожал застрелить другого, чтобы «очистить дорогу»
Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.