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12:14, 8 ноября 2019 629
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Первый канал показал, как Рязань начала готовиться к проекту «Новогодняя столица» 1

Первый канал показал, как Рязань начала готовиться к проекту «Новогодняя столица»

Первый канал в программе «Доброе утро» показал, как Рязань начала готовиться к проекту «Новогодняя столица». Эфир вышел в пятницу, 8 ноября.

В сюжете рассказали о резиденции Деда Мороза в Лесопарке. Как только здесь ляжет первый снег, начнут монтировать горки, подъемники и смотровые площадки.

Также в парке заработает фабрика елочных шаров, где все желающие смогут попробовать изготовить игрушки.

В загородной базе отдыха «Некоторое царство» рязанцам и гостям города расскажут о кузнечном деле и о том, почему рязанцев называют косопузами.

Кроме того, в программе показали символ «Новогодней столицы-2020» — десерт калинник, который приготовят из теста из ржаной, пшеничной и черемуховой муки с начинкой из калинового джема. Десерт будут покрывать глазурью из белого шоколада и сгущенного молока.

Еще одним главным символом стал арт-объект на Почтовой, представляющий собой вращающуюся снежинку и таймер.

Напомним, на экстремальном зимнем шоу в Рязани выступит рэпер Мот.


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