Первый канал показал, как Рязань начала готовиться к проекту «Новогодняя столица»

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Первый канал в программе «Доброе утро» показал, как Рязань начала готовиться к проекту «Новогодняя столица». Эфир вышел в пятницу, 8 ноября.
В сюжете рассказали о резиденции Деда Мороза в Лесопарке. Как только здесь ляжет первый снег, начнут монтировать горки, подъемники и смотровые площадки.
Также в парке заработает фабрика елочных шаров, где все желающие смогут попробовать изготовить игрушки.
В загородной базе отдыха «Некоторое царство» рязанцам и гостям города расскажут о кузнечном деле и о том, почему рязанцев называют косопузами.
Кроме того, в программе показали символ «Новогодней столицы-2020» —
Еще одним главным символом стал арт-объект на Почтовой, представляющий собой вращающуюся снежинку и
Напомним, на экстремальном зимнем шоу в Рязани выступит
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.