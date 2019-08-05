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Рязанский десерт калинник станет символом новогодней столицы-2020. Идея создания блюда, как гастрономического сувенира, появилась во время гастрономической экспедиции в Сасовский район, организованной минкультуры рязанской области, где местные старожилы поделились рецептом этого десерта, сообщил управляющий рестораном «Графин» Дмитрий Кирилин.
Работа по адаптации старинного десерта к современным условиям шла больше полугода. Впервые калинник представили в меню «Кухни Рязанского края» — ежегодного фестиваля, который проводится в лучших ресторанах Рязани с 1 по 31 мая.
Рязанской калинник будут делать из теста из ржаной, пшеничной и черемуховой муки с начинкой из калинового джема. Десерт будут покрывать глазурью из белого шоколада и сгущенного молока.
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