Рязанские коммунисты отметили 102-ую годовщину Октябрьской революции

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В четверг, 7 ноября, представители рязанского отделения КПРФ отметили 102-ую годовщину Октябрьской революции 1917 года. Кроме рязанцев пройти в колонне приехали жители Рязанского, Рыбновского и Шиловского районов.
Митинг начался с традиционного шествия от площади Победы к памятнику Ленина. Участники пронесли по Первомайскому проспекту транспаранты с лозунгами «Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция!», «Наше дело правое, победа будет за нами», «Нет росту цен и тарифов!», «Руки прочь от Ленина!».
Собравшиеся на площади Ленина выступили против
«На те деньги, что тратятся на праздники, можно было бы построить детские сады и школы, отремонтировать дороги и освещение в Рязани. Все это можно было бы сделать! Нет, вместо этого будут разваливать транспорт, уже обанкротили автоколонну и продолжат дальше за копейки продавать землю частникам, чтобы они строили „муравейники“ без инфраструктуры. А от этого теряет бюджет города. Это наши с вами налоги», — возмутился первый секретарь регионального отделения КПРФ, руководитель фракции в гордуме Денис Сидоров.
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