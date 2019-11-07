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19:25, 7 ноября 2019 396
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На экстремальном зимнем шоу в Рязани выступит рэпер Мот

На экстремальном зимнем шоу в Рязани выступит рэпер Мот

В Рязани на экстремальном зимнем шоу, которое пройдет 14 декабря в рамках фестиваля «Новогодней столицы-2020», выступит артист лейбла Black Star — рэпер Мот. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, фестиваль начнется 7 декабря и продлится до 7 января.

Рязанцев ждут, например, парад Дедов Морозов, городской корпоратив «Оливье шоу», цирковой «Балаган», рождественский бал, лазерное шоу и фестиваль пряников и глинтвейна. Программу можно посмотреть здесь.

Основные торжества устроят на Лыбедском бульваре, площади Ленина и улице Почтовой, в также в кремле и Лесопарке. Их будут показывать в прямом эфире.


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