В Рязани опубликовали программу «Новогодней столицы»

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Фото: Pixabay.com
В среду, 16 октября, в группе «
Рязанцев ждут, например, парад Дедов Морозов, городской корпоратив «Оливье шоу», цирковой «Балаган», рождественский бал, лазерное шоу и фестиваль пряников и глинтвейна. Подробнее — в афише.
Основные торжества устроят на Лыбедском бульваре, площади Ленина и улице Почтовой, в также в кремле и Лесопарке.
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Мы постарались рассказать историю турлатовской свалки и ответить на вопрос: «как она умудряется до сих пор работать».