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19:06, 30 октября 2019 202
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Главные события «Новогодней столицы» будут транслировать онлайн

Главные события «Новогодней столицы» будут транслировать онлайн

Фото: Pixabay.com

Главные события «Новогодней столицы» будут транслировать онлайн. Об этом сообщил сайт администарции Рязани.

Все пользователи сети увидят открытие «Новогодней столицы» (7 декабря), экстремальное зимнее шоу на площади Ленина (14 декабря) и празднования Нового года (в ночь на 1 января). Трансляции организует универсальный оператор связи «ОнТелеком».

Полную программу мероприятия смотрите здесь.


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1 неделя назад
Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

Творческий процесс, или Как «Mama Jazz» репетируют перед юбилейным концертом

5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.

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