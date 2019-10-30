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Фото: Pixabay.com
Главные события «Новогодней столицы» будут транслировать онлайн. Об этом
Все пользователи сети увидят открытие «Новогодней столицы» (7 декабря), экстремальное зимнее шоу на площади Ленина (14 декабря) и празднования Нового года (в ночь на 1 января). Трансляции организует универсальный оператор связи «ОнТелеком».
Полную программу мероприятия смотрите
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5 ноября в драмтеатре с юбилейным концертом «Нам 15 лет» выступит вокальный ансамбль «Mama Jazz» под руководством Эллы Хрусталевой.