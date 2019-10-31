Сотрудникам рязанской автоколонны отменили бесплатный проезд в общественном транспорте

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Сотрудникам «
Ранее «ВКонтакте» появилось фото объявления об отмене льгот работникам предприятий.
«С 15 ноября 2019 года служебные удостоверения МУП „УРТ“ и МУП „Автоколонна 1310“ не дают право бесплатного проезда в общественном транспорте», — говорится в объявлении.
В мэрии подтвердили эту информацию.
«Бесплатный проезд сотрудниками предприятий не компенсировался. Руководство предприятия „Управление Рязанского троллейбуса“ проинформировало коллектив организации о том, что такая практика прекращается в связи с недопустимостью», — отметили в мэрии.
Там добавили, что до места работы сотрудников и обратно пустят служебный транспорт.
Напомним, работники «
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