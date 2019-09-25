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18:12, 25 сентября 2019 93
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На комитете рязанской гордумы предложили сократить штат УРТ

На комитете рязанской гордумы предложили сократить штат УРТ

В среду, 25 сентября, на комитете рязанской гордумы по ЖКХ и развитию городской сети обсудили сокращение персонала Управления рязанского троллейбуса.

В своем докладе начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно отметил, что по итогам последних шести месяцев текущего года снизился доход управления от перевозки граждан на 19%. По словам Махно, это связано с оттоком льготников на коммерческий транспорт, на котором с 2019 года можно расплачиваться картами «УмКа».

Так, число поездок на одну льготную транспортную карту в месяц у школьников выросло с 44 до 62, у студентов — 68, а по карте «льготная» — до 61 поездки.

«Если такая ситуация продолжится, то, по предварительным расчетам, на следующий год потребуется еще 322 миллиона рублей на такую компенсацию выпадающих доходов. При условии, что проезд в муниципальном транспорте по льготным картам оставить безлимитным, а для коммерческого транспорта ограничить 40 — 44 поездками, то тогда нужно будет предусмотреть в бюджете 194 миллиона», — подчеркнул Михно.

Кроме того, по словам докладчика, возможна оптимизация численности сотрудников. Сейчас на одно транспортное средство приходится примерно девять человек и это не окупается. При этом рабочие места сохранятся за водителями и сотрудниками предприятия, которые обслуживают контактную сеть.

Также Михно пояснил, что обсуждаются варианты работы без кондукторов, однако, такую систему не будут вводить на всех маршрутах.

Председатель гордумы Юлия Рокотянская попросила администрацию в дальнейшем согласовывать вопрос с депутатами.


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