На комитете рязанской гордумы предложили сократить штат УРТ

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В среду, 25 сентября, на комитете рязанской гордумы по ЖКХ и развитию городской сети обсудили сокращение персонала Управления рязанского троллейбуса.
В своем докладе начальник управления транспорта администрации Рязани Андрей Михно отметил, что по итогам последних шести месяцев текущего года снизился доход управления от перевозки граждан на 19%. По словам Махно, это связано с оттоком льготников на коммерческий транспорт, на котором с 2019 года можно расплачиваться картами «УмКа».
Так, число поездок на одну льготную транспортную карту в месяц у школьников выросло с 44 до 62, у студентов — 68, а по карте «льготная» — до 61 поездки.
«Если такая ситуация продолжится, то, по предварительным расчетам, на следующий год потребуется еще 322 миллиона рублей на такую компенсацию выпадающих доходов. При условии, что проезд в муниципальном транспорте по льготным картам оставить безлимитным, а для коммерческого транспорта ограничить 40 — 44 поездками, то тогда нужно будет предусмотреть в бюджете 194 миллиона», — подчеркнул Михно.
Кроме того, по словам докладчика, возможна оптимизация численности сотрудников. Сейчас на одно транспортное средство приходится примерно девять человек и это не окупается. При этом рабочие места сохранятся за водителями и сотрудниками предприятия, которые обслуживают контактную сеть.
Также Михно пояснил, что обсуждаются варианты работы без кондукторов, однако, такую систему не будут вводить на всех маршрутах.
Председатель гордумы Юлия Рокотянская попросила администрацию в дальнейшем согласовывать вопрос с депутатами.
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