В Спасске на охоте застрелили человека

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В Спасске застрелили человека. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.
По неподтвержденным данным, инцидент произошел на охоте.
Позже стало известно, что следователи возбудили
По информации источника RZN.info, убили загонщика, выгонявшего зверя на охотников при облаве. Подробности уточняются.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.