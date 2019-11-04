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9:10, 4 ноября 2019 713
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В Спасске на охоте застрелили человека

В Спасске на охоте застрелили человека

В Спасске застрелили человека. Об этом RZN.info сообщил собственный источник.

По неподтвержденным данным, инцидент произошел на охоте.

Позже стало известно, что следователи возбудили уголовное дело.

По информации источника RZN.info, убили загонщика, выгонявшего зверя на охотников при облаве. Подробности уточняются.


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