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10:44, 4 ноября 2019 604
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Следователи возбудили уголовное дело после убийства на охоте в Спасске

Следователи возбудили уголовное дело после убийства на охоте в Спасске

В Спасском районе застрелили охотника. Произошел несчастный случай. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

По данным источника RZN.info, убили загонщика, выгонявшего зверя на охотников при облаве.

Отметим, погибший был без специального сигнального жилета.

Подробности случившегося уточняются.


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