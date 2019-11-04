Следователи возбудили уголовное дело после убийства на охоте в Спасске

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В Спасском районе
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
По данным источника RZN.info, убили загонщика, выгонявшего зверя на охотников при облаве.
Отметим, погибший был без специального сигнального жилета.
Подробности случившегося уточняются.
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.