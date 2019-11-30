Известный телеведущий Майоров рассказал о церемонии открытия фортепианного конкурса в Рязани

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Известный телеведущий Сергей Майоров провел церемонию открытия Международного
«Пока пианисты из 35 стран мира разыгрываются в большом зале прекрасной филармонии, я отправился гулять по городу, знакомому до слез», — написал артист.
Он отметил, что в Рязани родился его дедушка — Александр Майоров, а также здесь работала бабушка Людмила Майорова.
«Здесь я проводил почти все свои школьные каникулы (и в городе, и в театре, и на даче в Солотче», — поделился Майоров.
Справка
Сергей Анатольевич Майоров (24 ноября 1969 года, Монино) — российский журналист, теле- и радиоведущий, актер. Член Академии Российского телевидения (с 2007 года), ведущий программы «Однажды…» на телеканале НТВ (c 17 сентября 2016).
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.