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19:43, 30 ноября 2019 239
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Открытие «Новогодней столицы» в Рязани начнется с парада Дедов Морозов 1

Открытие «Новогодней столицы» в Рязани начнется с парада Дедов Морозов

Открытие «Новогодней столицы» в Рязани начнется с парада Дедов Морозов, сообщили организаторы.

Мероприятие начнется на площади Победы 7 декабря в 16:00, а закончится на площади Ленина. Торжественное шествие завершится танцевальным флэш-мобом у главной елки. На площади Ленина «эстафету» передадут новогодним сказочным персонажам.

Напомним, фестиваль продлится до 7 января.

Рязанцев ждут городской корпоратив «Оливье шоу», цирковой «Балаган», рождественский бал, лазерное шоу и фестиваль пряников и глинтвейна. Программу можно посмотреть здесь.

Основные торжества устроят на Лыбедском бульваре, площади Ленина и улице Почтовой, в также в кремле и Лесопарке. Их будут показывать в прямом эфире.


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