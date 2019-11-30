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Открытие «Новогодней столицы» в Рязани начнется с парада Дедов Морозов, сообщили
Мероприятие начнется на площади Победы 7 декабря в 16:00, а закончится на площади Ленина. Торжественное шествие завершится танцевальным флэш-мобом у главной елки. На площади Ленина «эстафету» передадут новогодним сказочным персонажам.
Напомним, фестиваль продлится до 7 января.
Рязанцев ждут городской корпоратив «Оливье шоу», цирковой «Балаган», рождественский бал, лазерное шоу и фестиваль пряников и глинтвейна. Программу можно посмотреть
Основные торжества устроят на Лыбедском бульваре, площади Ленина и улице Почтовой, в также в кремле и Лесопарке. Их будут показывать в
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По сравнению с предыдущим годом в расчетах налогов произошли определенные изменения.