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13:38, 3 ноября 2019 135
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Полиция начала проверку после сообщения о 20 разбитых машинах на улице Крупской

Полиция начала проверку после сообщения о 20 разбитых машинах на улице Крупской

Фото: Pixabay.com

Полиция начала проверку после сообщения о 20 разбитых машинах на улице Крупской. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

«В настоящий момент поступило три заявления по данному факту. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства, при которых были повреждены транспортные средства, — рассказали в пресс-службе.

Напомним, на улице Крупской возле дома №24 неизвестные разбили порядка 20 машин. Об этом сообщили в соцсети.

«У всех машин, которые стоят на дороге порезаны шины, у некоторых разбиты окна. Ущерб огромный», — отметил автор поста.


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