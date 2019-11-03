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Фото: Pixabay.com
Полиция начала проверку после сообщения о 20 разбитых машинах на улице Крупской. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
«В настоящий момент поступило три заявления по данному факту. Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства, при которых были повреждены транспортные средства, — рассказали в пресс-службе.
Напомним, на улице Крупской возле дома №24 неизвестные
«У всех машин, которые стоят на дороге порезаны шины, у некоторых разбиты окна. Ущерб огромный», — отметил автор поста.
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Жители обслуживаемых домов должны проголосовать и решить, оставить общепринятую схему зимней уборки дворов или изменить условия оплаты.