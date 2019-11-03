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На улице Крупской возле дома №24 неизвестные разбили порядка 20 машин. Об этом сообщили в
«У всех машин, которые стоят на дороге порезаны шины, у некоторых разбиты окна. Ущерб огромный», — отметил автор поста.
По словам рязанца, инцидент произошел ночью в воскресенье, 3 ноября. Также он попросил очевидцев откликнуться, так как камеры дома «не добивают» до машин.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.