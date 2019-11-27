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Прокуратура обжаловала прекращение уголовного дела ректора РГУ. Об этом в среду, 27 ноября, RZN.info сообщили в пресс-службе ведомства.
Надзорный орган направил апелляционное представление на решение Советского райсуда о прекращении уголовного дела в отношении ректора РГУ Андрея Минаева и проректора Елены Кирьяновой.
Апелляцию рассмотрят в областном суде, пока материалы дела не поступили.
Напомним, в четверг, 7 ноября, в отношении Минаева и проректора Елены Кирьяновой
Причиненный вред они загладили, извинившись перед коллективом РГУ, а также
После прекращения дела Минаев
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