RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В ДТП на Муромском шоссе с перевернувшейся машиной пострадал виновник аварии. Об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла в воскресенье, 24 ноября. По предварительной информации, автомобиль TagAZ Tager при перестроении столкнулся с движущимся в попутном направлении SsangYong Actyon. За рулем иномарки находился 40-летний рязанец. После столкновения отечественный внедорожник наехал на ограждение и опрокинулся.
Травмы получил 28-летний водитель автомобиля TagAZ Tager, его доставили в больницу. В сети опубликовали
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанская область присоединилась к Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
|
cледующая новость →Воронежских единоросов стало больше в руководстве партии
В магазинах уже начали продавать искусственные елки.