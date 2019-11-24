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9:22, 24 ноября 2019 335
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На Солотчинском мосту перевернулась машина

На Солотчинском мосту перевернулась машина

На Солотчинском мосту перевернулась машина. Видео с места аварии опубликовали в группе «Подслушано у водителей в Рязани» утром в воскресенье, 24 ноября.

По словам автора ролика, второй участник ДТП пробил ограждение и вылетел за пределы дороги.

«Все вообще в хлам», — комментирует мужчина. Его спутница, видя разбитую машину, говорит об «утреннем месилове».

Информация уточняется.

Судя по ролику, на месте выехали сотрудники МЧС и медики.


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