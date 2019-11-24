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На Солотчинском мосту перевернулась машина. Видео с места аварии опубликовали в группе «
По словам автора ролика, второй участник ДТП пробил ограждение и вылетел за пределы дороги.
«Все вообще в хлам», — комментирует мужчина. Его спутница, видя разбитую машину, говорит об «утреннем месилове».
Информация уточняется.
Судя по ролику, на месте выехали сотрудники МЧС и медики.
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