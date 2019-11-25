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Пятерых подозреваемых в убийстве рязанского бизнесмена Громова арестовали на два месяца. Об этом
В понедельник, 25 ноября, суд избрал меру пресечения пятерым мужчинам, подозреваемым в незаконном приобретении, ношении, хранении оружия и убийстве бизнесмена. Его тело с
«Суду предоставлено достаточно данных, свидетельствующих о том, что именно эти подозреваемые, на данной стадии следствия, могут быть причастны к совершению преступлений». — отметили в пресс-службе.
Подозреваемых арестовали до конца января 2020 года.
Напомним, в воскресенье, 24 ноября, дочь одного из подозреваемых заявила о
Алексей Громов руководил компанией-перевозчиком «Рязаньтрансавто». Убитому было 39 лет. У него остались жена и сын, который в этом году закончил школу.
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.