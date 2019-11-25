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19:57, 25 ноября 2019 154
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Полицейские установили личность припарковавшегося на тротуаре в Рязани священника

Полицейские установили личность припарковавшегося на тротуаре в Рязани священника

Полицейские установили личность припарковавшегося на тротуаре в Рязани священника, об этом RZN.info рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Нарушителем оказался 51-летний рязанец. Теперь священнику грозит штраф.

Также полицейские отметили, что по данному факту нарушения ПДД проводится проверка.

Напомним, ранее появилось видео, как на улице Новой священник на джипе припарковался на тротуаре и проехал на «красный».


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