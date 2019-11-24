В Рязани на стройке нового здания облсуда начался пожар

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В Рязани на стройке нового здания облсуда на улице Спортивной начался пожар. Видео опубликовали во «ВКонтакте».
На место приезжали два пожарных расчета. Судя по видео, возгорание возникло в бытовке.
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, Дом правосудия областного суда расположится рядом со стадионом ЦСК. Стройплощадку
В пятиэтажном здании, помимо служебных кабинетов, будет 17 залов судебных заседаний, оборудованных системами видеоконференц-связи, аудио- и видеопротоколирования, конференц-зал на 273 человек, архивы, комнаты для допроса свидетелей без визуального наблюдения и кабинет для медиативных процедур.
На строительство
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