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10:06, 24 ноября 2019 137
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В Рязани на стройке нового здания облсуда начался пожар

В Рязани на стройке нового здания облсуда начался пожар

В Рязани на стройке нового здания облсуда на улице Спортивной начался пожар. Видео опубликовали во «ВКонтакте».

На место приезжали два пожарных расчета. Судя по видео, возгорание возникло в бытовке.

Информация о пострадавших уточняется.

Напомним, Дом правосудия областного суда расположится рядом со стадионом ЦСК. Стройплощадку освятили летом 2018 года.

В пятиэтажном здании, помимо служебных кабинетов, будет 17 залов судебных заседаний, оборудованных системами видеоконференц-связи, аудио- и видеопротоколирования, конференц-зал на 273 человек, архивы, комнаты для допроса свидетелей без визуального наблюдения и кабинет для медиативных процедур.

На строительство потратят полмиллиарда.


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