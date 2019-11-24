В МЧС прокомментировали пожар на стройке Дома правосудия

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В рязанском ГУ МЧС прокомментировали пожар на стройке Дома правосудия облсуда. В пресс-службе уточнили, что пострадавших нет.
Звонок о пожаре поступил в воскресенье, 24 ноября, в 9:00. На место выезжали два пожарных расчета. Они потушили загоревшуюся
Напомним, Дом правосудия областного суда расположится на улице Спортивной рядом со стадионом ЦСК. Стройплощадку
В пятиэтажном здании, помимо служебных кабинетов, будет 17 залов судебных заседаний, конференц-зал почти на 300 человек, архивы и комнаты для допроса свидетелей без визуального наблюдения.
На строительство
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В магазинах уже начали продавать искусственные елки.