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На опасных школьных маршрутах в Рязани начали устранять недостатки, сообщил
На пути к школе №75 на улице Сережина гора установили натриевые фонари, в микрорайоне Дашково-Песочня на пути к школам №31 и №50 ликвидировали несанкционированную свалку, убрали сухостой и ветки, а также сделали временную насыпь на размытой дождями дороге.
Напомним, в ноябре активисты прошлись по школьным маршрутам и
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