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21:38, 23 ноября 2019 211
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На опасных школьных маршрутах в Рязани начали устранять недостатки

На опасных школьных маршрутах в Рязани начали устранять недостатки

На опасных школьных маршрутах в Рязани начали устранять недостатки, сообщил сайт ОНФ.

На пути к школе №75 на улице Сережина гора установили натриевые фонари, в микрорайоне Дашково-Песочня на пути к школам №31 и №50 ликвидировали несанкционированную свалку, убрали сухостой и ветки, а также сделали временную насыпь на размытой дождями дороге.

Напомним, в ноябре активисты прошлись по школьным маршрутам и выделили «топ-10» наиболее опасных. После этого глава администрации Елена Сорокина поручила организовать прямой маршрут из Семчина в Недостоево для школьников.


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