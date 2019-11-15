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20:39, 15 ноября 2019 279
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Елена Сорокина поручила организовать прямой маршрут из Семчина в Недостоево для школьников 1

Елена Сорокина поручила организовать прямой маршрут из Семчина в Недостоево для школьников

Елена Сорокина поручила организовать прямой маршрут из Семчина в Недостоево для школьников. Об этом она написала в своем Facebook.

Она увидела несколько маршрутов в Октябрьском и Московском районах, а также пообщались с жителями.

По ее словам, администрация города со своей стороны примет все возможные меры, чтобы сделать школьные маршруты более комфортными и благоустроенными. Все замечания будут проработаны.

«По результатам объезда я дала поручение управлению транспорта рассмотреть вопрос организации прямого маршрута общественного транспорта из Семчина в Недостоево. Дирекция благоустройства города заменит неработающие светильники на участке улица Сережина Гора — Васильевский проезд по пути следования в школу №75», — отметила она.

Напомним, рязанские активисты прошлись по школьным маршрутам и выделили «топ-10» наиболее опасных.


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