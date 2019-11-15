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Елена Сорокина поручила организовать прямой маршрут из Семчина в Недостоево для школьников. Об этом она написала в своем Facebook.
Она увидела несколько маршрутов в Октябрьском и Московском районах, а также пообщались с жителями.
По ее словам, администрация города со своей стороны примет все возможные меры, чтобы сделать школьные маршруты более комфортными и благоустроенными. Все замечания будут проработаны.
«По результатам объезда я дала поручение управлению транспорта рассмотреть вопрос организации прямого маршрута общественного транспорта из Семчина в Недостоево. Дирекция благоустройства города заменит неработающие светильники на участке улица Сережина Гора — Васильевский проезд по пути следования в школу №75», — отметила она.
Напомним, рязанские активисты прошлись по школьным маршрутам и
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