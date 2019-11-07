Рязанские активисты прошлись по школьным маршрутам и выделили «топ-10» наиболее опасных. Итоги рейда общественники обсудили на круглом столе с представителями правоохранительных органов, сферы образования и благоустройства города. Встреча прошла в штабе регионального отделения Общероссийского народного фронта в четверг, 7 ноября.

Активисты провели в соцсетях опрос среди горожан, по итогам которого составили список из десяти маршрутов к рязанским школам. Они прошлись по ним и отметили недочеты, из-за которых эти маршруты, по их мнению, являются небезопасными для детей.

В перечень вошли дороги к школам № 21, 22, 28, 31 и 50 (активисты объединили эти школы в одну презентацию, так как они соседствуют друг с другом), 36, 52, 69, 75, а также дороги к школе искусств №2 и школе №70 в Семчине и спорткомплексу «Буревестник».

Активисты рассказали, что в большинстве случаев на школьных маршрутах отсутствует освещение, либо фонари есть, но не горят, не оборудованы тротуары, перед пешеходными переходами нет лежачих полицейских. В некоторых случаях на пути встречаются заброшенные здания, гаражи, пустыри или, наоборот, заросли, несанкционированные свалки и места сбора маргинальных компаний.

Круглый стол посетили родители школьников. Жительница поселка Семчино пожаловалась, что детям приходится ходить на учебу через поле, на котором нет ни дороги, ни освещения.

«У нас нет альтернативной дороги. Дети, которые ходят в 70-ую школу или школу искусств, идут либо по полю, либо километр вечером идут до остановки „Телезавод“. Занятия в школе искусств в вечернее время, — рассказала рязанка. — Мы, может, хотим ходить в школу искусств, но нет такой возможности».

И.о. начальника управления благоустройства города Алексей Муковнин отметил, что данный участок земли, через который дети добираются до школы, находится в частной собственности, что мешает его обустроить. Каких-либо предложений по поводу устранения тех или иных недочетов от представителей правоохранительных органов, сферы образования и благоустройства города не прозвучало.

Глава регионального исполкома ОНФ в Рязанской области Евгений Зызин сообщил, что по итогам обсуждения активисты направят обращения мэру города Елене Сорокиной и в региональное УМВД. Он также предложил провести межведомственную инспекцию с выездом на проблемные места и создать дорожную карту, в которой отразить недочеты, сроки и способы их устранения. Все участники круглого стола поддержали его предложение.