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21:13, 23 ноября 2019 228
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Мать аспирантки СПбГУ назвала возможную причину убийства девушки

Мать аспирантки СПбГУ назвала возможную причину убийства девушки

Мать аспирантки Анастасии Ещенко Галина Георгиевна назвала возможную причину убийства девушки, передает Life.

По словам женщины, ее дочь из-за своего воспитания не смогла изменить партнеру. Галина отметила, что аспирантка просто устала от контроля Соколова и решила от него уйти. Это и могло спровоцировать историка на такой жестокий поступок.

«Я не знаю, зачем и за что он убивал мою дочь именно так — стрелял четыре раза, зная, что одного раза достаточно. А он ее убивал, убивал и убивал», — отметила женщина.

Напомним, подозреваемого Олега Соколова задержали 9 ноября, его достали из реки Мойка. У 63-летнего мужчины был рюкзак, в котором обнаружили отрубленные женские руки. Позже установили личность жертвы Соколова. Доцент признал свою вину, его арестовали. Расследование продолжается.


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