Мать аспирантки СПбГУ назвала возможную причину убийства девушки

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Мать аспирантки Анастасии Ещенко Галина Георгиевна назвала возможную причину убийства девушки, передает
По словам женщины, ее дочь из-за своего воспитания не смогла изменить партнеру. Галина отметила, что аспирантка просто устала от контроля Соколова и решила от него уйти. Это и могло спровоцировать историка на такой жестокий поступок.
«Я не знаю, зачем и за что он убивал мою дочь именно так — стрелял четыре раза, зная, что одного раза достаточно. А он ее убивал, убивал и убивал», — отметила женщина.
Напомним, подозреваемого Олега Соколова задержали 9 ноября, его достали из реки Мойка. У 63-летнего мужчины был рюкзак, в котором
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Корреспондент RZN.info попыталась разобраться, сколько времени и денег придется потратить на то, чтобы вернуть эвакуированный автомобиль, и какие существенные минусы есть в данной процедуре.