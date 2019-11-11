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18:51, 11 ноября 2019 163
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Петербургский суд арестовал историка, подозреваемого в жестоком убийстве аспирантки

Петербургский суд арестовал историка, подозреваемого в жестоком убийстве аспирантки

Суд Санкт-Петербурга арестовал историка Олега Соколова, подозреваемого в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передает ТАСС.

Мужчину заключили под стражу на два месяца — до 8 января 2020 года.

Защита подозреваемого намерена обжаловать решение.

Соколов заявил, что раскаивается в содеянном.

Напомним, утром в субботу, 9 ноября, напротив одного из домов по набережной реки Мойка из воды извлекли тело мужчины 1956 года рождения, в рюкзаке которого обнаружены две отчлененные женские руки, а также травматический пистолет.

Подозреваемого доставили в больницу с переохлаждением. Доцент госуниверситета признал вину в убийстве студентки.


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