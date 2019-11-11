Петербургский суд арестовал историка, подозреваемого в жестоком убийстве аспирантки

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Суд Санкт-Петербурга арестовал историка Олега Соколова, подозреваемого в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передает
Мужчину заключили под стражу на два месяца — до 8 января 2020 года.
Защита подозреваемого намерена обжаловать решение.
Соколов заявил, что раскаивается в содеянном.
Напомним, утром в субботу, 9 ноября, напротив одного из домов по набережной реки Мойка из воды
Подозреваемого доставили в больницу с переохлаждением. Доцент госуниверситета
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Сообщения о том, что муж угрожал убить или избил свою жену на почве бытового конфликта — явление в сводках российских новостей повседневное. Лента RZN.info — не исключение.