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21:54, 10 ноября 2019 113
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В Петербурге доцент госуниверситета признал вину в убийстве студентки

В Петербурге доцент госуниверситета признал вину в убийстве студентки

Фото: Ru.wikipedia.org

Адвокат Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки СПбГУ, рассказал, что его подзащитный признал свою вину, пишет РЕН ТВ.

По словам адвоката Александра Почуева, его клиента уже выписали из больницы и доставили к следователям, которые его допрашивают.

«Он дает признательные показания, оформив явку с повинной. Он признает свою вину», — сказал защитник.

Напомним, утром в субботу, 9 ноября, напротив одного из домов по набережной реки Мойка из воды извлекли тело мужчины 1956 года рождения, в рюкзаке которого обнаружены две отчлененные женские руки, а также травматический пистолет.

Подозреваемого доставили в больницу с переохлаждением. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Извлеченным из воды мужчиной оказался доцент Санкт-Петербургского государственного университета, историк Олег Соколов. Жертвой стала выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко. С Соколовым она написала несколько научных работ.


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