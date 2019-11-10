В Петербурге доцент госуниверситета признал вину в убийстве студентки

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Фото: Ru.wikipedia.org
Адвокат Олега Соколова, которого подозревают в убийстве аспирантки СПбГУ, рассказал, что его подзащитный признал свою вину, пишет
По словам адвоката Александра Почуева, его клиента уже выписали из больницы и доставили к следователям, которые его допрашивают.
«Он дает признательные показания, оформив явку с повинной. Он признает свою вину», — сказал защитник.
Напомним, утром в субботу, 9 ноября, напротив одного из домов по набережной реки Мойка из воды
Подозреваемого доставили в больницу с переохлаждением. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Извлеченным из воды мужчиной оказался доцент Санкт-Петербургского государственного университета, историк Олег Соколов. Жертвой стала
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