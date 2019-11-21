В мэрии прокомментировали пожар, произошедший в рязанской школе из-за куртки

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Начальник управления образования и молодежной политики Дмитрий Донсков поручил провести расследование обстоятельств пожара, произошедшего в четверг, 21 ноября, в школе №9.
Донсков выезжал в учебное заведение, где пообщался с сотрудниками и выяснил, что причиной пожара стала хулиганство одного из школьников, который
Напомним, детей из школы эвакуировали, а затем отпустили домой.
На место пожара
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьУтром в Михайловском районе сгорело два дома
|
cледующая новость →Воронежские полицейские задержали подозреваемого в убийстве, который был в федеральном розыске больше 16 лет
Мужчина, который сидел за рулем пострадавшей от удара легковушки, рассказал, что весь 2019 год пытается добиться статуса потерпевшего.