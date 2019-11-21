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11:58, 21 ноября 2019 1 302
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Горевшую раздевалку в рязанской школе тушили 12 расчетов

Горевшую раздевалку в рязанской школе тушили 12 расчетов

В рязанскую школу №9 выезжали 12 расчетов и более 40 пожарных. В четверг, 21 ноября, там сработала сигнализация.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 10:09. Администрация школы эвакуировала учеников и работников, никто не пострадал.

Куртку, которую подожгли в раздевалке, также потушили самостоятельно.

Напомним, после эвакуации детей отпустили по домам.


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