Горевшую раздевалку в рязанской школе тушили 12 расчетов

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В рязанскую школу №9 выезжали 12 расчетов и более 40 пожарных. В четверг, 21 ноября, там сработала сигнализация.
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сигнал о возгорании поступил в 10:09. Администрация школы эвакуировала учеников и работников, никто не пострадал.
Куртку, которую подожгли в раздевалке, также потушили самостоятельно.
Напомним, после эвакуации детей
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При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.