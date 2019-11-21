Любимов подарил губернатору Калужской области сувениры «Новогодней столицы»

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В четверг, 21 ноября, губернатор Николай Любимов встретился с главой Калужской области Анатолием Артамоновым, сообщил
На встрече Любимов подарил Артамонову сувениры проекта «Рязань — Новогодняя столица 2020».
Кроме того, главы регионов поделились воспоминаниями о совместной работе и обсудили совместные проекты.
Ранее Любимов
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