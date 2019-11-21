В день рождения Любимов посетил родную школу

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов в свой день рождения, 21 ноября, посетил школу №8 в Калуге, в которой учился. Школе исполнилось 65 лет. К этой дате рязанский губернатор подарил учебному заведению полное собрание сочинений Антона Чехова, рассказал RZN.info пресс-секретарь главы региона Денис Арапов.
Он добавил, что Любимов находится в отпуске.
Глава региона написал о визите в Калугу на
«Здесь я обрел своих первых наставников и близких друзей. Приятно вновь оказаться в этих стенах», — рассказал он.
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