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В четверг, 21 ноября, губернатор Николай Любимов поблагодарил рязанцев за поздравления с днем рождения. Пост появился на его
«Благодарю друзей, коллег и всех рязанцев за теплые, добрые слова. Для меня очень важна ваша поддержка. Спасибо моим самым любимым и дорогим, которые всегда рядом — моей семье», — говорится в сообщении.
Ранее глава региона
Кроме того, Любимов
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При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.