В Рязани обсудили проблемы мусорной реформы

В среду, 20 ноября, рязанские активисты ОНФ обсудили проблемы мусорной реформы в регионе.

В круглом столе поучаствовали директор регионального мусорного оператора «Эко-Пронск» Валерий Матюхин, замглавы администрации Рыбновского района Роман Горячкин, а также главы муниципальных образований и представители регионального министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области.

Модератором круглого стола выступил сопредседатель регионального штаба ОНФ Евгений Рыбаков.

«Хоть к мусорной реформе готовились давно и Рязань одной из последних приняла в ней участие, проблема налицо», — заявил он.

Рыбаков отметил, что на горячую линию ОНФ постоянно поступают звонки от рязанцев, которые жалуются на невывоз мусора и забитые контейнеры.

Валерий Матюхин сообщил, что оператор был готов к жалобам и обращениям.

«Переходный период неизбежен. Везде переход на новые условия по вывозу мусора прошел по-разному: от полутора месяца, до полугода. Скажу больше — ни один регион не смог пройти ее гладко. Мы сознательно шли на конкурс и понимали, что мы можем предложить по резервам. По всем расчетам для своевременного вывоза мусора в сутки нужны 107 автомобилей. Мы же ежедневно выпускаем 125-135 машин из 175, что имеются в наличии», — объяснил Матюхин.

Секретарь рязанского отделения ОНФ Евгений Зызин отметил, что вопросов и недоработок в работе не может не быть, так как с момента работы оператора прошло меньше месяца.

При этом он попытался уточнить, когда все придет в норму и прекратится поток обращений о невывозе мусора.

В ответ на вопрос Матюхин пояснил, что изначально на региональной схеме числилось шесть тысяч площадок по вывозу мусора, но 1 ноября, когда «Эко-Пронск» начал работать на территории, площадок оказалось более 16 тысяч.

«Не хочется выносить сор из избы и указывать на кого-то пальцем, но еще одной трудностью стали управляющие компании Рязани. На старте работы оператора некоторые из них сняли часть своих контейнеров под видом ремонта или просто вывезли, оставив не самые подходящие. Поэтому мусор копился прямо на земле, а для уборки мусора с земли нужен другой вид техники. Полагаю, что к середине декабря ситуация придет в норму и мы „встанем на крыло“. Уверен, что Новый год Рязань встретит в чистоте», — сказал глава «Эко-Пронска».

Он добавил, что оператор закупил новые мусорные баки на сумму более 20 миллионов.