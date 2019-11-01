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В пятницу, 1 ноября, в Рязанской области заработал мусорный оператор «Эко-Пронск». Об этом сообщили в
По состоянию на 11:00 к работе приступили 96 единиц спецтехники.
В четверг, 31 октября, в населенных пунктах, где до настоящего времени не был организован вывоз отходов, начали расставлять контейнеры и бункеры, а также менять пришедшие в негодность урны.
Напомним, теперь в квитанции коммунальных платежей появится новая строка — плата за вывоз мусора. По словам генерального директора компании Валерия Матюхина, стоимость вывоза мусора составит
Тариф утвердила региональная энергетическая комиссия.
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Trade in — это замена старого имущества на новое с доплатой.