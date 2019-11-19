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8:53, 19 ноября 2019 844
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В Рязани зафиксировали превышение нормы диоксида азота 1

В Рязани зафиксировали превышение нормы диоксида азота

В Рязани зафиксировали превышение нормы диоксида азота. Об этом сообщил сайт регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Загрязнение зафиксировал пост наблюдения воздуха на улице Октябрьской в Приокском с 15 по 18 ноября. Кратность превышения ПДК составила 1,7. Остальные показатели не превысили значения 1,0.

Напомним, на прошлой неделе Рязани обнаружили превышение уровня сероуглерода.


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