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В Рязани зафиксировали превышение нормы диоксида азота. Об этом сообщил
Загрязнение зафиксировал пост наблюдения воздуха на улице Октябрьской в Приокском с 15 по 18 ноября. Кратность превышения ПДК составила 1,7. Остальные показатели не превысили значения 1,0.
Напомним, на прошлой неделе Рязани
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