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В Рязани обнаружили превышение уровня сероуглерода в 1,3 раза. Об этом сообщил
Загрязнение зафиксировал пост наблюдения воздуха на улице Октябрьской в Приокском с 11 по 13 ноября.
По остальным загрязняющим веществам превышений допустимого уровня в Рязани не обнаружено.
Справка
Сероуглерод ядовит. Обладает психотропными, нейротоксическими свойствами, которые связаны с его наркотическим воздействием на центральную нервную систему. При отравлении возникают головная боль, головокружение, судороги, потеря сознания
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