Активисты ОНФ заявили о срыве благоустройства центра Касимова

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ОНФ в Рязанской области констатировал срыв реализации проекта по созданию общественного пространства «Купеческая слобода» в Касимове. Об этом сообщили в релизе регионального отделения Общероссийского народного фронта.
За 50 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета, и более 20 миллионов рублей из регионального в Касимове планировали создать общественное пространство «Купеческая слобода», работы должны были завершиться до 15 ноября.
Побывав в Касимове, общественники выяснили, что на центральной улице города до сих пор располагается стройплощадка. Там демонтировали старый асфальт и плитку, но не уложили новое покрытие.
«Работы должны были завершиться 15 ноября, однако с этой задачей не справились, а учитывая приближающиеся холода, срок окончания благоустройства спрогнозировать крайне сложно», — отмечается в сообщении.
Также не начался ремонт фасада домов.
Общественники подчеркнули, что удалось отремонтировать в срок только площадь у монумента Героям Советского Союза.
«Жители Касимова возмущены, их легко понять — такое благоустройство не может радовать. Изначально качественный проект дезавуирован неспособностью муниципальных властей организовать должным образом работу по его воплощению в жизнь. На наш взгляд, из сложившейся ситуации необходимо сделать серьезные выводы», — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы РФ, Герой России Андрей Красов.
По итогам поездки в Касимов активисты ОНФ направили обращение в правительство Рязанской области с просьбой взять работы под особый контроль.
Напомним, Касимов
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