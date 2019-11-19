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12:11, 19 ноября 2019 577
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Активисты ОНФ заявили о срыве благоустройства центра Касимова

Активисты ОНФ заявили о срыве благоустройства центра Касимова

ОНФ в Рязанской области констатировал срыв реализации проекта по созданию общественного пространства «Купеческая слобода» в Касимове. Об этом сообщили в релизе регионального отделения Общероссийского народного фронта.

За 50 миллионов рублей, выделенных из федерального бюджета, и более 20 миллионов рублей из регионального в Касимове планировали создать общественное пространство «Купеческая слобода», работы должны были завершиться до 15 ноября.

Побывав в Касимове, общественники выяснили, что на центральной улице города до сих пор располагается стройплощадка. Там демонтировали старый асфальт и плитку, но не уложили новое покрытие.

«Работы должны были завершиться 15 ноября, однако с этой задачей не справились, а учитывая приближающиеся холода, срок окончания благоустройства спрогнозировать крайне сложно», — отмечается в сообщении.

Также не начался ремонт фасада домов.

Общественники подчеркнули, что удалось отремонтировать в срок только площадь у монумента Героям Советского Союза.

«Жители Касимова возмущены, их легко понять — такое благоустройство не может радовать. Изначально качественный проект дезавуирован неспособностью муниципальных властей организовать должным образом работу по его воплощению в жизнь. На наш взгляд, из сложившейся ситуации необходимо сделать серьезные выводы», — заявил сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы РФ, Герой России Андрей Красов.

По итогам поездки в Касимов активисты ОНФ направили обращение в правительство Рязанской области с просьбой взять работы под особый контроль.

Напомним, Касимов выиграл грант в 50 миллионов рублей на «Купеческую слободу». Проект включал в себя работы по ремонту тротуаров и фасадов домов по улице Советской от дома № 1 до дома № 27, устройство наружного освещения, установку малых архитектурных форм, создание WI-FI зоны, системы видеонаблюдения. Кроме того, 22 миллиона рублей выделили из регионального бюджета. Средства предназначались на ремонт асфальтового покрытия на улице Советской.


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