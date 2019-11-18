RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Соколовке разбили девять машин и вырезали из них проводку. Об этом RZN.info в понедельник, 18 ноября, сообщила хозяйка одной из пострадавших машин.
Четыре машины разбили за школой №38 (дом №17А на улице Связи), еще пять у «Агропрома». Из «Волги», «четверки», «пятерки», «семерки», «девяносто девятой» и «четырнадцатой» вырезали проводку.
Один из предоставленных в редакцию снимков сделали неделю назад, другой — сегодня. Хозяева пострадавших машин написали в полицию пять заявлений (три в субботу, два в понедельник).
Как рассказала рязанка, в ее автомобиле злоумышленники срезали блок зажигания и печку, а также сняли дворники. Очевидцы подозревают, что испортить машины мог молодой мужчина средней комплекции в серой куртке с черными полосками. Они видели его рядом с разбитыми автомобилями.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Рыбном нашли труп мужчины
|
cледующая новость →Любимов приехал в Скопинский район
При подаче тепла лопнули трубы на чердаке, и двухэтажку на улице Совхозной заливало на протяжении семи часов.