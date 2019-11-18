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11:48, 18 ноября 2019 1 567
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В Соколовке разбили девять машин

В Соколовке разбили девять машин

В Соколовке разбили девять машин и вырезали из них проводку. Об этом RZN.info в понедельник, 18 ноября, сообщила хозяйка одной из пострадавших машин.

Четыре машины разбили за школой №38 (дом №17А на улице Связи), еще пять у «Агропрома». Из «Волги», «четверки», «пятерки», «семерки», «девяносто девятой» и «четырнадцатой» вырезали проводку.

Один из предоставленных в редакцию снимков сделали неделю назад, другой — сегодня. Хозяева пострадавших машин написали в полицию пять заявлений (три в субботу, два в понедельник).

Как рассказала рязанка, в ее автомобиле злоумышленники срезали блок зажигания и печку, а также сняли дворники. Очевидцы подозревают, что испортить машины мог молодой мужчина средней комплекции в серой куртке с черными полосками. Они видели его рядом с разбитыми автомобилями.


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